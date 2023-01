Colpisce ancora il piromane a Napoli: nuove auto incendiate in città "Massima priorità alla ricerca di questi criminali"

Sarebbe un piromane quello che sta causando panico e terrore per il centro di Napoli incendiando auto e moto parcheggiate in strada, come segnalano diversi cittadini al deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli.

Dopo l’episodio di sabato scorso a Piazza Carolina e quello di Piazza dei Martiri con degli scooter dati alle fiamme, altre auto sono state incendiate a via Cisterna dell’olio, vicino al cinema Modernissimo.

“La questione sta diventando sempre più pericolosa. Bisogna assolutamente individuare e fermare questo criminale o questo criminali al più presto prima che possa accadere qualcosa di veramente grave. Va data la massima priorità a tale questione ricordando che tutte le zona interessate sono oppresse dalla presenza di parcheggiatori abusivi. E’ necessario indagare a fondo e fare chiarezza.”- le parole di Borrelli.