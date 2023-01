Poggioreale, litiga con i vicini e si oppone ai poliziotti: denunciato Nei guai un tunisino di 43 anni

Gli agenti del commissariato Poggioreale, sono intervenuti in via nuova Poggioreale per una segnalazione di lite condominiale.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno trovato una persona la quale ha raccontato che, poco prima, aveva udito delle urla provenire dal secondo piano dello stabile, pertanto si era avvicinato all’appartamento interessato; a quel punto, aveva notato un uomo, in forte stato di agitazione, che stava inveendo contro altre due persone.

Gli operatori hanno trovato l’uomo che, alla richiesta di fornire le generalità, ha lanciato i propri documenti di identificazione inveendo contro di loro e spintonandoli ma, non senza difficoltà, è stato bloccato.

Un tunisino di 43 anni è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.