Napoli: Falli, svastiche e scritte sui porticati di Piazza Plebiscito Europa Verde: “Questione denunciata tante volte ma nessuno è intervenuto.

Le mura della Basilica reale pontificia di San Francesco di Paola di Piazza del Plebiscito a Napoli sono da tempo alla mercé di vandali e graffitari e così in quella zona ci si imbatte in scritte vandaliche di ogni sorta, da quelle ad espliciti richiami sessuali a quelle di stampo filo-nazista.

La questione è già stata denunciata più volte dal deputato dell’Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli che, insieme all’esponente di Europa Verde della Municipalità I Benedetta Sciannimanica, aveva inviato una nota alla Soprintendenza per chiedere la rimozione dei graffiti.

“Nonostante le nostre denunce e le nostre richieste di intervento, non è cambiato nulla. In questa città si preferisce ignorarli i problemi invece che affrontarli e darsi da fare per risolverli. C’è, soprattutto, poco interesse a tutelare il nostro patrimonio, la cui cosa, unita al grandissimo grado di inciviltà che si sta raggiungendo, sta portando Napoli alla decadenza. C’è un assoluto bisogno di invertire la rotta, per il bene della città, dei cittadini, di tutti.

Richiediamo nuovamente interventi atti a riportare decoro e dignità a Piazza Plebiscito, quelle scritte vanno rimosse subito e va attuato un piano per difendere monumenti ed edifici storici. ”-hanno commentato Borrelli e Sciannimanica.