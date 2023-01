Napoli, una guardia giurata Eav disarma uno straniero che aveva ferito un uomo Episodio di violenza ai tornelli di Piazza Garibaldi, quattro stranieri aggrediscono un uomo

All'incirca verso le ore 18 nella stazione Eav di Piazza Garibaldi è avvenuta un'aggressione. Quattro uomini di nazionalità straniera hanno bloccato un connazionale in prossimità dei tornelli della stazione dando luogo a una rissa. L'aggredito ha estratto un coltello con cui ha ferito uno degli aggressori. In stazione una Guardia Giurata in forza all'Eav ha assistito al fatto ed è intervenuto disarmando l'uomo allertando il soccorso medico per il ferito nel mentre sono sopraggiunte le forze dell'ordine che hanno arrestato l'uomo.

A dare notizia dell'accaduto è stato Umberto De Gregorio presidente dell'Eav che ha commentato: "Complimenti alla nostra guardia giurata che è intervenuta tempestivamente e con decisione evitando conseguenze più gravi! L'uomo è stato inseguito dalla strada e si è rifugiato in stazione trovandosi bloccato ai tornelli. Pare abbia usato un coltello da cucina e da aggredito si è trasformato in aggressore! Quanta violenza. Come Eav formuliamo i più sentiti complimenti alla guardia giurata che ha disarmato l'uomo consentendone così l'arresto".