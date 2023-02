Ischia: denunciato un uomo appena sbarcato sull’isola Ecco cosa è successo

Gli agenti del commissariato di Ischia, hanno controllato in via Iasolino presso la banchina Redentore un uomo appena sceso da un aliscafo proveniente da Napoli. Lo stesso è stato trovato in possesso di un telefono cellulare con una sim intestata ad un’altra persona di cui non ha saputo giustificare la provenienza, pertanto è stato denunciato per ricettazione.

Inoltre l’uomo, un 31enne tunisino con precedenti, è stato denunciato per non aver ottemperato all'ordine di esibizione del permesso di soggiorno o di altro documento di identificazione attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato e per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato. Infine, gli è stato notificato l’avviso di avvio del procedimento per l'applicazione del divieto di ritorno nei comuni dell’isola di Ischia.