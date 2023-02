Napoli, scacco agli abusivi nelle strade dei turisti: scattano i sequestri I controlli della polizia locale nei luoghi del centro città

Stretta contro gli abusivi nei luoghi maggiormente frequentati dai turisti a Napoli. La polizia locale ha intensificato i controlli, con una serie di operazioni in Piazza Municipio, Via Toledo, Via Chiaia, Via Filangieri, Via Nazario Sauro e Via Gradoni di Chiaia.

Proprio qui gli agenti hanno scoperto un deposito utilizzato dagli abusivi per stoccare la merce. Sequestrati centinaia di articoli con loghi contraffatti di diversi brand: tra le varie chincaglierie sequestrati 1261 paia di occhiali, 850 pezzi di bigiotteria varia, 589 cover per cellulari, 625 giocattoli e numerose sciarpe, borse, cappelli e orologi.

Identificato uno degli utilizzatori del locale, ma le indagini sono destinate a continuare.