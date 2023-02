Scommesse illegali, retata della Finanza: 74 perquisizioni e soldi sequestrati L'operazione coordinata dalla procura di Napoli Nord

Nuovo colpo della Guardia di finanza al comparto delle scommesse illegali in Campania. Le fiamme gialle di Napoli hanno messo a segno complessivamente 74 perquisizioni in diversi comuni del territorio.

In azione 200 militari, che hanno sgominato un'associazione finalizzata all'esercizio abusivo di gioco, scommesse. Contestato anche il reato di riciclaggio, così come sottolineato dal procuratore capo del tribunale di Napoli Nord Maria Antonietta Troncone.

Sequestrati 170mila euro in contanti, 11 slot machines manomesse e non collegate alla rete telematica dell'Agenzia delle docane. Alcuni apparecchi, così come accertato dagli investigatori, erano dotati di una doppia cassa per occultare gli incassi. Sigilli anche alle schede utilizzate per alterare le slot machines e a due postazioni abusive di sale scommesse.