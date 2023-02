Notte in carcere per Cozzolino: tutte le accuse che l'hanno portato all'arresto Giro di tangenti elargite a esponenti delle istituzioni europee dai governi di Qatar e Marocco

Ha trascorso la notte nel carcere di Poggioreale a Napoli l'eurodeputato Andrea Cozzolino arrestato dalla guardia di finanza nell'ambito dell'inchiesta Qatargate condotta dalla magistratura belga su un presunto giro di tangenti elargite a esponenti delle istituzioni europee dai governi di Qatar e Marocco.

Al dem sono stati contestati i reati di partecipazione a organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio.

La notifica dei finanzieri è arrivata dopo le dimissioni da una clinica partenopea dove Cozzolino era ricoverato per degli accertamenti.

Nel pomeriggio di ieri l'ufficio dell'eurodeputato italiano a Bruxelles era stato sequestrato e sempre ieri era avvenuto il fermo del politico vallone Marc Tarabella.

Cozzolino si era sempre dichiarato estraneo ai fatti

Il 18 gennaio scorso Cozzolino aveva aderito all'invito a farsi sentire rivoltogli dalla Commissione giurisdizionale del Parlamento Europeo, "per ribadire - così in una note dei suoi legali Federico Conte, Dezio Ferraro e Dimitri De Becó - la sua totale estraneità ai fatti dell'indagine denominata Qatargate". In vista della sua audizione, Cozzolino aveva deciso "di autosospendersi dal gruppo SeD, onde consentire che il lavori della Juri si svolgano nelle migliori condizioni di autonomia e terzietà".

Il 2 febbraio il Parlamento europeo aveva deciso di revocare l'immunità tanto ad Andrea Cozzolino quanto a Marc Tarabella.