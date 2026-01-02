Pullman turistico in fiamme: caos in tangenziale Nessun ferito, ma pesanti ripercussioni sulla circolazione già complicata dall'aumento del pedaggio

Un pullman turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell’uscita di Capodimonte, in direzione Capodichino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti.

L’episodio ha però avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, con chilometri di coda fin dalle prime ore del mattino, a partire dal casello di Fuorigrotta. Particolarmente critica la situazione anche al casello del Vomero, in via Cilea, dove l’accesso alla Tangenziale si è completamente bloccato.

«Ho impiegato oltre venti minuti solo per entrare in Tangenziale – racconta un automobilista – si procedeva un metro alla volta».

Un inizio d’anno complicato per la Tangenziale, già al centro delle polemiche per l’aumento del pedaggio di 5 centesimi scattato dal 1° gennaio. L’incendio riaccende anche il tema della segnalazione agli ingressi dei caselli: sebbene i pannelli informativi siano presenti lungo il tracciato, la loro assenza prima degli accessi rende difficile per gli automobilisti scegliere percorsi alternativi, trasformando l’arteria che attraversa Napoli da Est a Ovest in una vera e propria trappola in caso di incidenti.