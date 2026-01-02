Pullman turistico in fiamme: caos in tangenziale

Un pullman turistico ha preso fuoco questa mattina sulla Tangenziale di Napoli, poco prima dell’uscita di Capodimonte, in direzione Capodichino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato l’incendio e messo in sicurezza l’area. Al momento non si segnalano feriti.
L’episodio ha però avuto pesanti ripercussioni sulla circolazione, con chilometri di coda fin dalle prime ore del mattino, a partire dal casello di Fuorigrotta. Particolarmente critica la situazione anche al casello del Vomero, in via Cilea, dove l’accesso alla Tangenziale si è completamente bloccato.
«Ho impiegato oltre venti minuti solo per entrare in Tangenziale – racconta un automobilista – si procedeva un metro alla volta».
Un inizio d’anno complicato per la Tangenziale, già al centro delle polemiche per l’aumento del pedaggio di 5 centesimi scattato dal 1° gennaio. L’incendio riaccende anche il tema della segnalazione agli ingressi dei caselli: sebbene i pannelli informativi siano presenti lungo il tracciato, la loro assenza prima degli accessi rende difficile per gli automobilisti scegliere percorsi alternativi, trasformando l’arteria che attraversa Napoli da Est a Ovest in una vera e propria trappola in caso di incidenti.