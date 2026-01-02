IL PIZZINO di Gerardo Casucci: I valori da tramandare Le parole di Mazzocchi: "2025, un anno che resterà nel mio cuore per sempre"

Non si può non cominciare il nuovo anno senza buoni propositi, e buoni sentimenti. Così più che parlare ancora di Antonio Conte, del Napoli, dei suoi bilanci, del mercato che sta per iniziare, degli arbitri e del tifo, in questo mio primo breve articolo del 2026 voglio riportare la dichiarazione che Pasquale Mazzocchi - unico napoletano a far parte della rosa azzurra e anche tifoso della squadra in cui milita - ha affidato a un post: "2025, un anno che resterà nel mio cuore per sempre. Un anno che racconterò non solo ai miei figli, ma anche ai miei nipotini". Tramandiamo questi valori, piuttosto che quelli tecnici ed economici, valgono mille volte di più!