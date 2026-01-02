Lucca e Lang, probabile addio. De Luca: "Potevano e dovevano fare di più" Il gigante e l'olandese sono sul mercato

Il blocco parziale al mercato e i tempi di rientro ancora abbastanza lunghi per Romelu Lukaku costringono il Napoli a un cambio di strategia sul mercato. La priorità adesso è una punta, da capire se sarà Lucca o una new entry.Big Rom, fermo da metà agosto ha bisogno di almeno altre 2-3 settimane di lavoro individuale. Dovrebbe saltare Lazio, Verona e il big match con l'Inter dell'11 gennaio.

In questo scenario può cambiare anche il futuro di Lorenzo Lucca ma il feeling mai sbocciato con Conte induce il ds Giovanni Manna a rituffarsi sul mercato, per ora l’ipotesi scambio con Dovbyk non è però percorribile. Anche Lang potrebbe salutare, nelle ultime ore gli agenti lo hanno proposto al Galatasaray.

Per Francesco De Luca, capo dello sport de Il Mattino per Lucca e Lang un investimento complessivo in estate di 63 milioni di euro non è una bocciatura ma certo potevano e dovevano fare di più. Purtroppo bisognerebbe aspettare, ci vorrebbe pazienza ma i tanti infortuni occorsi al Napoli non lo consentono. Sono comunque investimenti che andrebbero rivisti e rivalutati in futuro”.