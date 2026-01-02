Aumenti carburanti, pedaggi e rc auto: stangata nel 2026 Lo studio del Codacons

Il 2026 si e' aperto con una serie di aumenti che colpiscono direttamente le tasche dei consumatori. Dopo la lunga sequenza di spese legate a Natale, Santo Stefano e Capodanno, il nuovo anno e' iniziato con una raffica di rincari su beni e servizi essenziali, entrati in vigore gia' dal 1 gennaio. Cosi' il Codacons, che denuncia l'impatto immediato delle misure scattate con l'avvio del nuovo anno. Dal 1 gennaio e' operativo il riallineamento delle accise sul gasolio deciso dal Governo, che determina un aumento della tassazione pari a 4,05 centesimi di euro al litro. Il rincaro si riflette sui prezzi alla pompa e portera', secondo le stime, un incremento delle entrate per le casse statali pari a 552 milioni di euro nel 2026. Un aumento che non pesa solo sugli automobilisti, ma che rischia di avere effetti a catena anche sui costi di trasporto e sui prezzi finali dei prodotti. Con l'avvio del 2026 sono scattati anche gli adeguamenti tariffari sui pedaggi autostradali per gran parte delle concessionarie.

Gli aumenti, variabili a seconda delle tratte, si attestano mediamente intorno all'1,5 per cento, con rincari piu' marcati su alcuni collegamenti, come la Salerno-Pompei-Napoli, rendendo piu' onerosi gli spostamenti quotidiani e i viaggi di lavoro. Dal 1 gennaio 2026 sono aumentati inoltre i costi dell'RC Auto. L'aliquota applicata ai premi assicurativi relativi al rischio di infortunio del conducente e all'assistenza stradale e' passata dal 2,5% al 12,5% per tutti i contratti stipulati o rinnovati da ieri, con un inevitabile aggravio dei premi a carico degli automobilisti.

Rincari gia' effettivi anche per i fumatori: le sigarette costano in media 15 centesimi in piu' a pacchetto, primo passo di un aumento progressivo che portera' il rincaro complessivo fino a 40 centesimi entro il 2028. Infine, dal 1 gennaio e' entrata in vigore una nuova tassa da 2 euro su tutti i pacchi provenienti da Paesi extra-Ue con valore inferiore a 150 euro, una misura che colpisce in particolare gli acquisti online effettuati tramite piattaforme di e-commerce asiatiche e che rischia di tradursi in ulteriori aumenti dei prezzi finali per i consumatori. "Il 2026 si apre con una vera e propria raffica di aumenti - afferma il Codacons - che arriva in un momento in cui i bilanci delle famiglie risultano gia' fortemente compromessi dai rincari registrati nel corso del 2025. L'effetto combinato di queste misure rischia di deprimere ulteriormente i consumi e di aggravare le difficolta' economiche di milioni di cittadini".