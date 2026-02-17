"Con Leone Melillo e Davide Cuna, fase innovativa per la ricerca in Argentina" Ad evidenziarlo il rettore Enrique del Percio

I legami di collaborazione scientifica, stabiliti tra il Prof. Davide Ciuna ed il Prof. Leone Melillo, professare associato nell’Università di San Isidro - ha evidenziato il Rettore Enrique del Percio – rappresentano già una fase innovativa per la capacità di fare ricerca.

Una scelta dell’Università di San Isidro - ha rammentato il Prof. Del Percio - in linea con quanto ha sottolineato Anna Maria Bernini, Ministra dell'Università e della Ricerca, già in occasione dell’insediamento del presidente argentino Javier Milei, quando ha evidenziato la possibilità di “una fase innovativa” per le “imprese, le tante italiane presenti in Argentina " e, quindi, per la "capacità di fare ricerca, anche molto innovativa, che è un po’ oggi la leva, il 'boost' per la crescita", anche attraverso “biotecnologie, biofarmaceutica, blue e green economy