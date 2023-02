Napoli, parcheggiatore abusivo chiede 80 euro ad automobilista e lo minaccia Borrelli (ASV): “Tolleranza zero contro gli estorsori della sosta. Carcere per i recidivi”

Un parcheggiatore abusivo operante in via Toledo a Napoli avrebbe chiesto 80 euro per la sosta giornaliera ad un automobilista. Al rifiuto di quest’ultimo di corrispondere la somma sarebbero partite le minacce di ritorsione sull’autovettura. La vittima ha così chiamato la Polizia che, grazie alla descrizione fornita, lo ha individuato e bloccato insieme a un ‘collega’. Entrambi i parcheggiatori colti in flagrante sono napoletani, e sono stati denunciati uno per estorsione e l'altro per tentata estorsione.

“Di fronte a un fenomeno così violento e radicato in città come quello dei parcheggiatori abusivi l’unica risposta che deve arrivare dallo Stato è tolleranza zero. Gli estorsori della sosta costituiscono una piaga purulenta per la nostra comunità. Con sempre maggiore arroganza pretendono somme cospicue dalle vittime e sono pronti a vendicarsi sulle loro auto. Ricordo che i proventi di questa attività spesso finanziano i clan della camorra e dunque bisogna tagliare nettamente questa economia illegale prevedendo il carcere per i recidivi colti in flagranza di reato”. Questo il commento del deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, Francesco Emilio Borrelli.