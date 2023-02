Auto rubata e data alle fiamme per un catalizzatore: si indaga Criminalità fuori controllo, pronti a tutto per pochi euro

Un’auto è stata rubata la notte tra venerdì e sabato a Cardito. Il furto è stato ripreso dalle telecamere di videosorveglianza che hanno immortalato due persone incappucciate forzare lo sportello e allontanarsi indisturbati in soli due minuti.

L’auto è stata poi ritrovata totalmente incenerita, abbandonata in un campo, nei pressi di una strada a scorrimento veloce. Tutto ciò solo per appropriarsi di un catalizzatore.

“La criminalità è completamente fuori controllo. Si commette un reato anche per pochi spicci. Rubare una macchina perché serve il catalizzatore che, peraltro, ha un costo basso, dà il segno di come sia in continuo aumento il numero di quelli che hanno scelto la criminalità per vocazione. L’episodio di Cardito riassume due reati in uno, il furto dell’auto e dandola poi alle fiamme un grave danno ambientale."

Queste le parole di Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra che ha ricevuto il video del furto e le foto del rogo.

È necessario mettere in campo azioni forti e decise di contrasto e prevenzione contro la criminalità dilagante che sta inquinando la nostra regione. Ormai non esistono più zone franche e i cittadini non si sentono al sicuro. Con Europa Verde continueremo a chiedere, come abbiamo sempre fatto, un costante pattugliamento delle strade e controlli che vanno effettuati moltiplicando l’installazione di telecamere di videosorveglianza sul nostro territorio. Questi criminali non possono restare impuniti”.