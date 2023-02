Napoli: grave episodio di bullismo ai danni di una ragazza a Fuorigrotta Borrelli e Simioli: "Chi sa denunci, prima che si consumi l’ennesima tragedia"

“Abbiamo ricevuto la segnalazione di gravissimi episodi di bullismo che si stanno consumando ai danni di una giovane studentessa di Fuorigrotta che frequenta le scuole medie. Un gruppo di coetanei da mesi la mette alla berlina sui social network, e da qualche tempo è anche apparsa una scritta, a pochi passi dalla scuola che frequenta, che la dipinge pubblicamente come “A Nasona”.

L’ennesimo insulto, mentre sui social continua a circolare un video in cui alcune ragazzine le tirano violentemente i capelli e lei chiede solo di essere lasciata in pace. In una pagina Instagram, probabilmente gestita da qualche alunno della stessa scuola della ragazza, sono continue le frasi di insulto e di scherno, i cui screen shot ci sono stati recapitati.

Come se tutto questo non bastasse, a quanto ci è stato raccontato dal fratello della vittima di bullismo, le amichette di questa ragazza le danno appuntamenti trappola solo per insultarla e provare a picchiarla, al punto che una volta è dovuto intervenire in fretta e furia lui stesso chiamato dalla sorellina in lacrime che chiedeva aiuto. Invitiamo chiunque sia stato testimone di queste violenze a denunciare alle forze dell’ordine, solo così è possibile mettere un punto a questa triste faccenda e fermare questi bulli senza scrupoli.

Non possiamo attendere inermi che si consumi l’ennesima tragedia e trovo incredibile che per un fenomeno del genere nessuno a scuola si accorga di nulla. Un atteggiamento omertoso che non fa onore. Siamo pronti a mettere in campo tutte le azioni possibili per spezzare questa catena di dolore, ma il primo passo è sempre la denuncia”. Così Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi – Sinistra, e il conduttore radiofonico Gianni Simioli che hanno ricevuto la segnalazione.