Rapina a mano armata in una stazione di servizio: è minorenne uno degli autori Svolta nelle indagini da parte della squadra mobile di Napoli

La squadra mobile di Napoli ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Napoli, su richiesta della locale procura, nei confronti di un minore, classe 2004, gravemente indiziato del reato di concorso in rapina aggravata e porto e detenzione di armi in luogo pubblico.

Il destinatario del provvedimento restrittivo, nel mese di marzo dello scorso anno, unitamente ad un complice allo stato non identificato, avrebbe rapinato a mano armata il dipendente di una stazione di servizio presente sulla tangenziale di Napoli, sottraendogli l’intero incasso.

Le indagini condotte nell’immediatezza dei fatti, in particolar modo attraverso l’analisi delle immagini estrapolate da alcuni sistemi di videosorveglianza, incrociate con dei transiti veicolari nella zona, hanno consentito di individuare lo scooter a bordo del quale avrebbero viaggiato i due rapinatori e di risalire all’identità di uno di essi.