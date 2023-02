Accoltella madre e agente in commissariato, poliziotto spara e lo uccide La tragedia si è consumata ieri nel commissariato Vicaria di Napoli dopo la lite familiare

Dopo avere ferito la madre in casa, raggiunge il compagno della donna che si era recato in commissariato per denunciare l'accaduto e tenta di accoltellarlo alla gola: un agente cerca di disarmarlo ma viene ferito da un fendente alla gamba e mentre l'aggressore sta per sferrargli un'altra coltellata, stavolta alla gola, un altro poliziotto spara e lo ferisce gravemente alle gambe.

L'aggressore, un 29enne, viene portato nell'ospedale Vecchio Pellegrini ma lì muore. Nello stesso nosocomio sono stati medicati e dimessi il patrigno della vittima e l'agente. La tragedia si è consumata ieri nel commissariato Vicaria di Napoli dopo la lite familiare.

Il dramma ieri sera alle 22

Il fatto si è verificato intorno alle 22 di ieri nel commissariato Vicaria mentre poco prima c'era stata una lite familiare in via Pietro Colletta. La vittima pare, secondo le prime indicazioni, fosse un assuntore di stupefacenti. Anche il patrigno della vittima è rimasto ferito nella lite in casa ed è stato medicato e dimesso dall'ospedale Vecchio Pellegrini.

Il poliziotto che ha sparato indagato per omicidio colposo

E' indagato, come atto dovuto, per omicidio colposo il poliziotto che nella tarda serata di ieri ha sparato per difendere un collega accoltellato nel commissariato Vicaria di Napoli dopo una lite scoppiata poco prima in una abitazione vicina Secondo quanto si è appreso, aveva 30 anni ed era sotto l'effetto di sostanze stupefacenti l'uomo ferito a morte e poi deceduto in ospedale. Nella colluttazione sono stati coinvolti tre agenti della Polizia di Stato, un centralinista e due agenti della Volante del commissariato Vicaria.

La ricostruzione degli inquirenti

Secondo una ricostruzione dei fatti, la sequenza drammatica è iniziata quando il giovane, in un raptus di ira dopo un'accesa discussione, ha aggredito e accoltellato la madre all'interno dell'appartamento familiare in via Pietro Colletta. Subito dopo il 29enne si è messo sulle tracce del compagno della donna che si stava recando al vicino commissariato Vicaria-Mercato, in piazza Enrico De Nicola, con l'intento di denunciare l'accaduto.

L'uomo è stato raggiunto dal giovane proprio nell'atrio del commissariato ed è qui che si è consumata una seconda aggressione con il ragazzo che ha cercato di colpire il compagno della madre alla gola con un coltello. A quel punto si è intromesso un poliziotto che ha cercato di disarmarlo, ma è stato a sua volta ferito alla gamba destra, schivando un ulteriore colpo alla gola, tentato dal 29enne.

Un secondo agente che assisteva alla scena è intervenuto e ha esploso un colpo d'arma da fuoco in direzione del 29enne, colpendolo ad una gamba. Il giovane è stato trasportato in codice rosso in ospedale ma è deceduto poco dopo l'arrivo al pronto soccorso. La madre è stata accompagnata all'ospedale Cardarelli in codice verde, mentre il compagno in codice giallo al Vecchio Pellegrini.