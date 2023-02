Coppia investita da auto pirata a Mergellina, Borrelli: "Fermiamo le stragi" Si costituisce 24enne che era alla guida

Potevano essere le due ennesime vittime innocenti della strada. Ancora una volta in quella zona che ha visto morire Giuseppe Iazzetta, Elvira Zibra e Alessandra Navarra negli ultimi mesi.

La notte tra domenica e lunedì a Mergellina è stata investita una coppia che attraversava in piazza Sannazaro. Si tratta di un 40enne e una 37enne, entrambi residenti nella provincia di Avellino, che sono stati sbalzati da un’auto che dopo l’impatto è fuggita via. L’uomo è ricoverato in Rianimazione, in prognosi riservata mentre la donna, frattura al bacino e traumi in tutto il corpo, è ricoverata all’Ospedale del Mare.

I due, dopo aver mangiato una pizza, facevano ritorno verso l’auto attraversando la piazza quando sono stati travolti da un’auto pirata e si sono ritrovati schiacciati sull’asfalto.

L’auto pirata, nel corso della nottata, è tornata sul luogo dell’incidente per mettersi a disposizione delle autorità ma, in ogni caso, le indagini procederanno nei confronti del 24enne napoletano alla guida della Fiat 500 fuggita via, per lesioni gravissime e omissioni di soccorso. Secondo quanto riferito dal giovane alla guida, dopo un primo momento, colto dal panico, il 24enne avrebbe cercato una stazione dei carabinieri per costituirsi decidendo poi di ritornare in piazza Sannazaro per mettersi a disposizione delle autorità. Quanto riferito dal giovane sarà vagliato dai poliziotti municipali che, nel frattempo, hanno sequestrato la Fiat 500 e sottoposto il 24enne agli esami per rilevare l’assunzione di alcool o sostanze stupefacenti.

“Innanzitutto ci auguriamo che la donna possa rimettersi presto e che l’uomo possa salvarsi. Per quanto riguarda il ragazzo alla guida dell’auto pirata, non possiamo che aspettarci condanne severe. Fino ad oggi nei confronti di questi criminali le pene sono state sempre troppo blande.

Abbiamo pianto troppi morti sulle strade, è tempo di cambiare le cose. Per questo attendiamo dal Parlamento quelle modifiche al codice della strada che abbiamo proposto. Bisogna assolutamente fermare queste stragi e fare in modo che chi uccida vada in galera. Inoltre servono più dossi e dissuasori in determinate zone della città” - ha dichiarato il deputato dell’alleanza Verdi- Sinistra Francesco Emilio Borrelli da sempre in prima linea contro i delinquenti della strada.