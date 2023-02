Scampia, tenta la fuga ma viene fermato con la droga: arrestato In manette un 23enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Fratelli Cervi hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato la fuga ma è stato bloccato e trovato in possesso di un involucro contenente circa 5 grammi di marijuana e 90 euro.

I poliziotti hanno effettuato un controllo presso la sua abitazione rinvenendo circa 10,64 grammi della stessa sostanza stupefacente, un bilancino di precisione, una macchina per sottovuoto e diverso materiale per il confezionamento della droga. Un 23enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.