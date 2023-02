Ruba champagne al supermercato e scappa travolgendo due dipendenti E' accaduto a Napoli, al rione Luttazzi. L'uomo 61 anni è stato denunciato

Ieri pomeriggio gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso l’Ospedale del Mare per la segnalazione di due persone investite.

I poliziotti hanno accertato che i due, dipendenti di un supermercato di via Giuseppe Buonocore, poco prima, avevano visto un uomo che, dopo aver asportato una bottiglia di champagne dagli scaffali, aveva oltrepassato le casse senza pagare; pertanto gli stessi avevano tentato di fermarlo ma l’uomo era salito a bordo della propria auto e li aveva investiti per guadagnare la fuga.

Gli operatori, grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e alla visione delle immagini di videosorveglianza, lo hanno rintracciato presso la sua abitazione a Casalnuovo di Napoli identificandolo per un 61enne con precedenti di polizia e lo hanno denunciato per rapina impropria e lesioni personali.