Violenza infinita negli ospedali napoletani. Borrelli: solo annunci fino ad oggi Il Pellegrini dovrebbe essere "sotto scorta" h 24 per i livelli allucinanti a cui è arrivato

"Non solo servono presidi militari e delle forze dell'ordine nei nostri ospedali , annunciati e mai arrivati, ma servirebbero condanne esemplari per chi picchia il personale medico o sfascia i pronto soccorso. Invece ricade tutto sempre e solo sulla collettività e sulla buona volontà e altruismo della parte minoritaria del nostro territorio. I

l Pellegrini è bene ricordarlo è stato oggetto di devastazioni e pestaggi. All'interno dell'ospedale ci sono state sparatorie di delinquenti, aggressioni di ogni tipo, atti vandalici.

Per non parlare della sosta selvaggia e occupazione abusiva di suolo pubblico all'esterno del sito che spesso rendono difficile alle autoambulanze l'uscita e l'entrata. Senza contare che quasi ogni giorno diversi cittadini del posto gettano i rifiuti all'ingresso dell'ospedale in modo incivile e selvaggio. Il Pellegrini dovrebbe essere "sotto scorta" h 24 per i livelli allucinanti a cui è arrivato".

Così interviene il deputato di Avs (Alleanza Verdi e Sinistra) Francesco Emilio Borrelli sugli ultimi casi di violenza negli ospedali napoletani a partire dal Pellegrini.