Forte dei Marmi: Rapinatori di Rolex in trasferta, arrestati tre nepoletani Le indagini: avevano rapinato un Rolex Daytona da 40mila euro

Tre uomini sono stati arrestati dai carabinieri in quanto accusati, a vario titolo, di essere coinvolti in una rapina a un turista della provincia di Prato al Forte dei Marmi (Lucca) avvenuta a marzo scorso: alla vittima, mentre passeggiava insieme alla moglie nei pressi del pontile della cittadina versiliese, fu strappato via un orologio Rolex, modello Daytona, del valore di circa 40.000 euro. Gli arrestati, fermati in esecuzione di una misura di custodia cautelare dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Viareggio, supportati da militari del comando provinciale di Napoli, sono residenti due Napoli, uno a Frattamaggiore. Le indagini, condotte dai carabinieri di Viareggio e coordinate dalla procura di Lucca, avrebbero consentito di attribuire ai tre sia l'organizzazione che l'esecuzione materiale della rapina, che avrebbe coinvolto anche altre persone. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di accertare inoltre che alcuni componenti del gruppo, già noti per scippi e rapine di orologi di pregio, sempre a marzo 2022 si sono resi autori di un tentato scippo d'orologio a Cannes (Francia) ai danni di un facoltoso turista russo.