Occupano il suo posto auto per disabili, lo segnala e le rigano l'auto Donna vittima di soprusi e intimidazioni da anni proprio alle spalle della Prefettura a Napoli

Da anni denuncia chi occupa impropriamente gli stalli per disabili a Piazza Carolina a Napoli alle spalle della Prefettura e da altrettanti anni lei, Fatima, è vittima di ripicche ed atti intimidatori.

Come la stessa donna, diversamente abile, ha raccontato al deputato dell’alleanza Verdi-sinistra Francesco Emilio Borrelli, nei giorni scorsi, dopo aver segnalato alla Polizia Municipale l’occupazione impropria del posto auto a lei riservato, ha ritrovato la propria vettura sfregiata. Sono stati rigati i fanali anteriori e lo sportello del vano motore.

“Sono anni che Fatima subisce intimidazioni ed angherie soltanto perché chiede che vengano rispettati i suoi diritti. In una società dove l’arroganza, la sopraffazione e la prepotenza sono diventati elementi portanti, i diritti altrui vengono ogni giorno calpestati.

Per cambiare le cose c’è bisogno che si metta certa gente in condizione di non poter più dettare la propria legge. Chi vuole difendere i propri diritti e denunciare i soprusi va tutelato e non abbandonato.”- le parole di Borrelli