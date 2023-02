Dipendente Anm suicida sotto il treno della Circum, dolore e sconcerto Il dramma poco prima della stazione di Pianura. Per i colleghi è "una tragedia inspiegabile"

Era un dipendente dell'Anm, Luca Romano, 46 anni, l'uomo che oggi si è lanciato sotto il treno 5083 della linea Circumflegrea dell’EAV che effettua il servizio tra Licola e Montesanto. Il treno questa mattina si è fermato appena fuori la galleria prima della stazione di Pianura per diversi minuti. Una fermata insolita e prolungata laddove non ci sono semafori.

Dopo una decina di minuti, un macchinista è uscito tra i vagoni avvisando i passeggeri che il servizio era fermo a causa di un suicidio. Gli utenti sono stati fatti scndere dal treno per raggiungere lungo il binario la vicina stazione di Pianura. Il dramma si è consumato in poco tempo e purtroppo per il 46enne non c'è stato nulla da fare.

Stando a quanto si apprende l'uomo, che viveva a Pianura, non aveva mai dato particolari segnali di malessere in questi ultimi tempi, la notizia ha lasciato sconcerto e dolore, per tutti i colleghi si tratta di una tragedia inspiegabile.

"Il più grande rimpianto resterà quello di non aver capito la fragilità del nostro collega Luca Romano. La famiglia degli AUTOFERROTRANVIERI (#ANM #EAV #AIR) napoletani, piange un altro suo figlio e proveremo a stare vicini alla sua famiglia". Così scrive in una nota il consigliere Nino Simeone Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di Napoli.