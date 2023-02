Truffa dello specchietto: L’auto è segnalata e i carabinieri la riconoscono Arrestato 37enne, denunciata la complice a Napoli

Dovranno rispondere di danneggiamento e tentata truffa un 41enne di Casalnuovo di Napoli e una donna di 37 anni.

I carabinieri di Napoli Capodimonte erano di passaggio in Viale Colli Aminei, non lontano dalla caserma. I due erano in una fiat 500 x nera, segnalata in passato da molti cittadini come auto sospetta, quando il 41enne ha impugnato una scarpa e ha colpito lo specchietto di un’auto in transito.

Il conducente del veicolo si è fermato e la messinscena è partita. Russo e la 37enne hanno simulato un incidente, lamentando di essere stati colpiti dallo specchietto.

I militari hanno visto tutto e, memori della segnalazione del crossover nero, hanno bloccato i due. Lui è agli arresti domiciliari in attesa di giudizio mentre la donna è stata denunciata.

I carabinieri della compagnia Vomero e della stazione Capodimonte invitano tutti i cittadini che hanno subìto atti simili da persone che hanno utilizzato una Fiat 500 X nera a fare denuncia.