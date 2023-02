Controlli sulle spedizioni a Napoli: in un pacco 185mila euro e un Rolex Denunciati i mittenti della spedizione: due 40enni napoletani

Il monitoraggio del web dei Carabinieri del comando provinciale di Napoli, in questo caso nell’ambito dei controlli sulle spedizioni nazionali ed estere, ha permesso ai militari del nucleo investigativo partenopeo di rintracciare in un centro di spedizioni a Napoli un pacco sospetto.

L’imballaggio – sequestrato – conteneva la somma contante di 185.645 euro centottantacinquemila e seicentoquarantacinque) e un orologio marca Rolex modello Datejust.

Dai primi accertamenti pare che il prezioso orologio sia provento di rapina mentre sono in corso indagini da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo volti ad accertare l’origine e la destinazione del pacco.

Denunciati per il reato di riciclaggio e ricettazione due incensurati, un 43enne e un 40enne di Napoli, risultati titolari della spedizione e i cui redditi percepiti sono sproporzionati in relazione al valore di quanto sequestrato.