Sorpreso con sigarette di contrabbando: denunciato dalla polizia Nei guai un 30enne napoletano

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in vico Sopramuro angolo via Nolana, hanno notato un uomo che, alla loro vista, ha tentato di occultare una busta in plastica contenente diversi pacchetti di sigarette.

Gli operatori lo hanno identificato ed hanno rinvenuto nella busta 118 pacchetti di tabacchi lavorati esteri privi del marchio del Monopolio di Stato del peso complessivo di circa 2,7 kg.

Un 30enne napoletano con precedenti è stato denunciato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri.