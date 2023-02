#Fattigrande, solidarietà per l'infanzia da Prenatal e Mission Bambini Sono stati raccolti 47mila euro che andranno a famiglie in difficoltà

Si chiama #fattigrande l'iniziativa promossa da Prenatal e Mission Bambini nella rete di 165 negozi che, con la vendita di prodotti contrassegnati con l'hastag, ha raccolto 47mila euro che Mission Bambini utilizzerà in 17 centri prima infanzia presenti i nove regioni italiane di cui due in Campania, a Napoli e a Maddaloni (Ce).

Sostegno alle famiglie per le rette scolastiche e per assistenza sociale

Col ricavata dell'iniziativa che si è svolta nel periodo natalizio sarà possibile dare un supporto economico per fronteggiare spese e rette scolastiche che garantiscono ai più piccoli l’accesso a servizi educativi di qualità (nidi e scuole dell’infanzia). In Italia sono ancora troppo pochi i bambini nella fascia 0-3 anni che frequentano (circa il 25% contro un obiettivo europeo del 33%). La causa principale è il disagio economico e sociale in cui molte famiglie riversano.

L’altra area d’intervento è quella assistenziale, incentrata sull’approfondimento delle competenze genitoriali. In questa ottica vengono predisposti percorsi personalizzati e individuali con consulenze psico-pedagogiche e altri specifici finalizzati a migliorare la gestione della relazione con i figli e la loro educazione.

“Siamo molto orgogliosi e lieti di supportare Mission Bambini, una collaborazione che nasce come declinazione naturale della visione strategica di Prénatal, e più in generale, di PRG Retail Group - spiega Alberto Rivolta Ceo Prenatal - Da sempre abbiamo come obiettivo quello di affiancare le famiglie e di portare valore alla loro quotidianità attraverso i nostri prodotti, servizi e iniziative, come del resto recita perfettamente il nostro claim “Grow with us”; un supporto che portiamo a circa 31 milioni di famiglie in tutta Europa e che desideriamo estendere al mondo dell’infanzia in generale, dando un aiuto concreto a chi ha maggiori difficoltà. Mission Bambini rappresenta per noi un partner ideale, capace non solo di valorizzare i fondi raccolti per la fornitura di materiale didattico e ludico per i bambini, ma anche di provvedere alla loro formazione, elemento imprescindibile per la loro crescita e cambiamento. Un ringraziamento sentito va ai nostri clienti e alla generosità che mostrano in ogni occasione di sostegno al prossimo”.

Mission Bambini: ci sono situazioni di estremo disagio e fragilità

Sara Modena, Direttore Generale di Mission Bambini aggiunge: “Gli ultimi dati Istat* indicano che in Italia sono 1,4 milioni i minori in povertà assoluta: bambini che vivono in situazioni di fragilità estrema e hanno bisogno di un aiuto concreto per avere le stesse opportunità dei loro coetanei. In questo scenario Mission Bambini ha intensificato il lavoro che da molti anni porta avanti nei contesti difficili delle città italiane per contrastare la povertà educativa, offrendo ai più piccoli la possibilità di uscire dall’emarginazione sociale. Ancora una volta ringraziamo Prénatal, per essere al nostro fianco nel garantire opportunità educative di qualità a tanti bambini e un aiuto concreto alle loro famiglie”.