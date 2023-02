Ruba capi di abbigliamento in 3 diversi negozi: 39enne arrestato Rapido intervento dei carabinieri della stazione di Pompei

I carabinieri della stazione di Pompei hanno arrestato per furto aggravato un 39enne di origini algerine, già noto alle forze dell’ordine.

E' stato individuato poco lontano dal centro commerciale La Cartiera, poco dopo una segnalazione di furto inviata dal personale di vigilanza al 112.

Addosso capi di abbigliamento rubati poco prima in 3 diversi negozi del centro. La refurtiva, 300 euro circa il valore complessivo è stata restituita. Il 39enne è ora in camera di sicurezza, in attesa di giudizio.