Napoli: divelto camminamento per ipovedenti e non vedenti alla Riviera di Chiaia Europa Verde: “Individuare i responsabili, gesto di estrema inciviltà”

Parte del camminamento per i non vedenti e ipovedentri in via Riviera di Chiaia è stato completamente divelto da ignoti. La vandalizzazione è avvenuta proprio tra i tavolini di un ristorante che sta realizzando una pedana, ma il titolare si solleva da qualsiasi responsabilità sulla questione.

La Polizia Municipale è intervenuta per indagare sull’accaduto e al momento non sono state trovate prove che facciano risalire al colpevole.

“E’ un atto di estrema inciviltà, gli autori devono essere individuati e puniti, com’è giusto che sia. Fortunatamente il comandante della Polizia Municipale ha già fatto richiesta al Comune affinché il camminamento sia ripristinato e ci auguriamo che venga fatto al più presto. Con Europa Verde ci siamo già mobilitati affinché si prendano tutti i provvedimenti del caso e chiediamo con forza che i responsabili paghino per quanto commesso.

Non è giusto che a subire le conseguenze di atti delinquenziali e criminali siano sempre i più deboli, davanti a tali ingiustizie non si può restare inermi”. Con queste parole Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, e Lorenzo Pascucci, consigliere di Europa Verde della Municipalità 1 e vicepresidente della Commissione Manutenzione che sono stati a fare un sopralluogo sul luogo.