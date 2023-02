Colpi di pistola dopo lite al bar: arrestato per tentato omicidio Le indagini dei carabinieri dopo l'episodio avvenuto ai Quartieri Spagnoli

E' stato arrestato per tentato omicidio l'uomo accusato di aver sparato contro un 42enne al culmine di una lite. I fatti risalgono alla notte dello scorso 19 febbraio, nei pressi del bar "Plaza" ai Quartieri Spagnoli.

Dopo una banale discussione, l'indagato - in risposta a quello che aveva ritenuto un affronto - ha esplso due colpi di pistola contro l'uomo. Un proiettile era finito nella spalla sinistra, ferendo il malcapitato in maniera grave ma non letale.

Così come ricostruito dai carabinieri, dietro la discussione ci sarebbero anche i dissapori tra due clan, i Masiello e i Saltalamacchia. In casa del presunto pistolero i militari hanno trovato anche una pistola e 21 proiettili di calibro 9 e calibro 357 magnum.