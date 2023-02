Napoli, bomba carta esplode all’esterno di un negozio: si indaga Borrelli: "Episodio inquietante in una zona della città che è una polveriera"

L’esplosione di una bomba carta in piena notte tra sabato e domenica ha divelto la saracinesca di un negozio nella zona orientale di Napoli. Sul posto sono giunti i Vigili del fuoco e la Polizia di Stato che indaga sull’accaduto.

Si indaga a fondo per fare piena luce sul gravissimo gesto

“Un episodio inquietante - ha commentato il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli - sul quale è bene si faccia chiarezza immediatamente per arrivare ai criminali che hanno compiuto questo gesto e per comprenderne le dinamiche e le motivazioni.

La zona orientale di Napoli da tempo è una vera e propria polveriera con clan spietati che si fronteggiano tra loro per affermare la legge della camorra in tutto il territorio.

L’esplosione di un ordigno in piena notte, tipico atto intimidatorio utilizzato come avvertimento dalla camorra, impone l’adozione di misure straordinarie che garantiscano una maggiore presenza dello Stato in questo territorio per stroncare sul nascere nuove escalation criminali”.