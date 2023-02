Corse su scooter e impennate notturne a Napoli: è allarme Borrelli: "Serve più vigilanza e mano ferma contro delinquenti e teppisti"

Al Rione Alto ormai da tempo i cittadini di notte non riescono a chiudere occhio a causa degli scooter che sfrecciano impazziti a tutta velocità per la strada effettuando anche manovre ed acrobazie pericolose per gli stessi conducenti e per gli altri.

Lo denuncia una cittadina sulla bacheca del gruppo facebook Cittadinanza Attiva del Rione Alto:

“Ormai tutte le notti, dalle 01 alle 03.30 del mattino, dopo aver bevuto e fumato nei bar di Piazzetta Totó teppisti sfrecciano su una ruota su Via Onofrio Fragnito. Tante le chiamate rivolte alle Forze dell'Ordine non seguite da relativo intervento.”.

Inoltre diversi residenti hanno lanciato un appello al deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli per poter mettere in evidenza la problematica.

“Abbiamo chiesto alla Polizia Municipale di intervenire per mettere fine a questa situazione che oltre a rappresentare un grosso disagio per i residenti è un pericolo stradale.”- afferma Borrelli assieme ai consiglieri municipali di Europa Verde Rino Nasti e Luca Bonetti- “Troppe zone della città sono, soprattutto di notte, in balia di teppisti e delinquenti che pensano di far valere sempre le proprie regole mettendo a rischio anche l’incolumità altrui. Queste aree vanno presidiate costantemente e bisogna cominciare ad essere inflessibili contro questi individui.”.