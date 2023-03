Napoli, scoperta e sequestrata officina meccanica abusiva Controlli al quartiere Arenaccia: sequestro e denuncia penale e multa da oltre 7mila euro

La polizia locale di Napoli - in collaborazione con altre forze dell'ordine e con i militari dell'Esercito - in campo per una serie di controlli nell'ambito della cabina di regia "Terra dei fuochi", per il contrasto allo smaltimento illecito di rifiuti e all'illegalità.

Nel corso delle verifiche effettuate in zona Arenaccia gli agenti hanno individuato - negli spazi antistanti un locale fronte strada di via Carrascosa - residui di olio motore sul marciapiede. All'interno c'era un'officina per la riparazione dei veicoli totalmente abusiva e sprovvista di ogni autorizzazione.

Gli agenti hanno anche contestato la mancanza del contratto di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, prodotti nella lavorazione dell'officina. Oltre al sequestro penale dei locali, il titolare è stato denunciato e multato per oltre 7mila euro.