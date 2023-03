Napoli, Pianura: sorpresi con oltre 1 kg di cocaina: arrestati Le maneette sono scattate ai polsi di due ventenni

Gli agenti del commissariato Pianura, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, nel transitare in piazza San Giorgio hanno notato un’auto in sosta con a bordo due persone il cui passeggero è sceso dal veicolo per poi allontanarsi velocemente.

I poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato trovandolo in possesso di un involucro contenente circa 1,1 kg di cocaina; inoltre, hanno controllato il conducente dell’autovettura ed hanno rinvenuto nella stessa, occultato nel cofano, un altro involucro contenente circa 105 grammi della stessa sostanza.

Un venticinquenne con precedenti e un 21enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, inoltre, al 21enne sono state contestate due violazioni del codice della strada per mancata copertura assicurativa e mancata revisione periodica. Infine, il veicolo è stato sequestrato.