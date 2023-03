Incidente stradale nel Napoletano, due morti: carambola infernale tra 5 auto Tragedia sulla statale 162/dir "del Centro Direzionale", all'altezza del km 6,800 a Sant'Anastasia

È di due morti il bilancio di un incidente stradale che ha visto coinvolti cinque veicoli sulla strada statale 162 "del Centro Direzionale", all'altezza del km 6,800, nel territorio comunale di Sant'Anastasia, in provincia di Napoli.

L’incidente è avvenuto in direzione Nola ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberare le vittime dalle lamiere contorte. Una giovane è morta sul colpo, mentre l’altra vittima, un ragazzo della stessa età, è spirato dopo essere stato trasportato all’ospedale del Mare. Un altro ferito è in gravi condizioni.

A causa dell'incidente la circolazione è rimasta chiusa in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti Anas, 118 e Forze dell'Ordine. Da chiarire le cause del terribile incidente. Stando alla prima ricostruzione tutto è stato provocato dall’impatto frontale tra due auto ca cui è scaturito un tamponamento a catena che ha coinvolto altre tre vetture.

Gli ultimi aggiornamenti sulla tragedia

Verso le 5 di questa mattina i Carabinieri della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti sulla strada statale 162 direzione Cercola - Sant'Anastasia per un incidente stradale. In una Fiat 500 l'autista - una ragazza attualmente in prognosi riservata e in pericolo di vita ricoverata all'ospedale Monaldi di Napoli - e la 30enne passeggera deceduta sul colpo. In una Citroen C4 c'era un 27enne, morto nell'Ospedale del mare. In altre 3 auto c'erano solo gli autisti e loro sono ricoverati al Policlinico ma non sono in pericolo di vita. La dinamica dell'incidente è tuttora da chiarire.

Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Castello, della stazione di Sant'Anastasia e dei militari del nucleo investigativo sezione rilievi del gruppo di Castello di Cisterna.