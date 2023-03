Centro direzionale, sorpreso a rubare: denunciato Nei guai un romeno di 34 anni

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, sono intervenuti in piazza Salerno nei pressi del varco d’ingresso al centro direzionale per la segnalazione di un uomo che, mediante l’utilizzo di un cacciavite, stava asportando una lastra di acciaio posta vicino le scale mobili.

I poliziotti, giunti sul posto, hanno accertato che un addetto alla vigilanza lo aveva bloccato in attesa del loro arrivo; inoltre, lo hanno trovato in possesso del cacciavite utilizzato poco prima. Un romeno di 34 anni con precedenti di polizia è stato denunciato per furto aggravato.