Ginecologo messo ko da un pugno: ecco cosa è successo al Policlinico di Napoli Il nuovo episodio di violenza segnalato dall'associazione Nessuno tocchi Ippocrate

Ginecologo aggredito al Policlinico di Napoli , steso da un pugno, un vero e proprio Ko. Lo segnala l'associazione Nessuno tocchi Ippocrate, aggiornando il bollettino delle violenze a danno di medici e operatori sanitari.

Si tratta della decima aggressione registrata all'Asl Napoli 1 da inizio anno, mentre altre 5 si sono verificate nel territorio dell'Asl Napoli 2.

Un neonato - riferisce l'associazione ricostruendo l'accaduto - ha una crisi respiratoria durante l'allattamento al seno della madre. I parenti, non sappiamo per quale motivo, se la prendono con il ginecologo e lo prendono a pugni al volto. Il professionista cade al suolo esanime, le forze dell'ordine intervenute in un secondo momento identificano gli aggressori. Il ginecologo è stato trasferito d'urgenza al Vecchio Pellegrini per le ferite riportate.

Per l'associazione esiste "una sola parola per queste persone: bestie selvagge!"