Medici picchiati, lunedì arriva il presidio di polizia all'ospedale Pellegrini Svolta nel nosocomio napoletano dopo i numerosi episodi di violenza

Lunedì mattina verrà aperto il posto della polizia all'Ospedale Pellegrini di Napoli. Il posto è stato preparato dall'Asl Napoli1 per la struttura che si trova nel cuore della Pignasecca, nel centro della città. E' stato realizzato nell'area del pronto soccorso e sarà messo a disposizione della squadra di agenti che saranno fino a tarda notte sempre a sorveglianza del nosocomio diretto da Alfonso Basso.

Nel Pellegrini si sono ripetuti atti di violenza nei confronti di medici, infermieri e operatori socio sanitari al pronto soccorso, da parte di persone che hanno aggredito i medici.

L'ultimo episodio è avvenuto al Pellegrini il 21 febbraio scorso con un 27enne dei Quartieri Spagnoli il cui padre era deceduto per un infarto; il figlio ha aggredito i medici e gli infermieri provocando, tra le varie conseguenze, un trauma cranico al viso di uno dei medici.

Il direttore del'Asl Ciro Verdoliva aveva commentato in maniera dura l'episodio: "Non si può andare avanti - aveva detto - in questo modo, servono condanne esemplari e certezza della pena. Quanto accaduto è inaccettabile, ed è inaccettabile che chi dovrebbe intervenire con risolutezza non lo faccia".

Un ultimo appello che ha trovato una risposta forte dalla Prefettura di Napoli con il prefetto Claudio Palomba che nei giorni scorsi ha avuto delle riunioni con i direttori degli ospedali e e ha varato il piano di sicurezza che comincia lunedì al Pellegrini ma andrà avanti con nuovi posti di polizia che dovrebbero essere istituiti a breve anche nei pronto soccorso di Cardarelli, Ospedale del Mare e dell'ospedale pediatrico Santobono.