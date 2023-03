Colpi di kalashnikov in un condominio, terrore a Cardito Prima sfondano il cortile con l'auto poi sparano senza interruzione

Colpi di kalashnikov questa mattina all'alba in un condominio di via Belvedere a Cardito. Erano circa le 5 del mattino, quando in quattro hanno sfondato il cancello del palazzo con l’auto poi sono scesi dal veicolo e hanno sparato all'impazzata, senza interruzione, nel cortile. Per fortuna in quel momento non si è affacciato nessuno per la paura, ma il rischio che qualcuno rimanesse graveente ferito è stato altissimo. Una domenica di terrore per gli abitanti del palazzo.

I malviventi si sono dati alla fuga prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Afragola che hanno aperto l’attività investigativa. Sono stati trovati 22 bossoli calibro 7,62 riconducibili a un mitra Ak-47. Le prossime ore potrebbero essere decisive per chiarire il movente alla base dell’accaduto e per identificare i responsabili.