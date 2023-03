Sorrento: l'Anas chiude per un mese Via Nastro Verde, operatori in rivolta L'intervento previsto per ripristinare un tratto di strada oggetto di uno smottamento

Una nuova e imprevista interruzione della circolazione stradale a Sorrento rischia di compromettere la viabilità per oltre un mese e in coincidenza con l'avvio della nuova annata turistica e dell'annunciata Ztl nel centro cittadino. L'Anas ha infatti comunicato che sarà chiusa dall'8 marzo al 10 aprile la Via Nastro Verde “...per il ripristino di una tratta stradale oggetto di un precedente smottamento, tra l’8 marzo ed il 10 aprile sarà chiuso al transito un breve tratto al km 29,200” nel Comune di Sorrento".

Praticamente l'apertura di questo cantiere che riguarda l'arteria stradale che congiunge Sorrento con Sant'Agata sui due Golfi comporterà il transito obbligatorio attraverso la città di Massa Lubrense in entrambe le direzioni con un significativo appesantimento del traffico in considerazione del ruolo strategico svolto dalla Via Nastro Verde nella viabilità costiera.

Gli operatori: abbiamo chiesto al Prefetto di Napoli di far sospendere l'ordinanza

Un vero e proprio campanello d'allarme l'ha suonato per prima l'Atex, l'associazione degli operatori extralberghieri che ha chiesto al Prefetto di Napoli di far sospendere l'intervento. Spiega il presidente Sergio Fedele: "Solo dopo 14 mesi dallo smottamento si decide di avviare i lavori e di chiudere la strada, senza concordarlo. Abbiamo trasmesso una comunicazione al Prefetto Claudio Palomba affinché venga sospesa l'ordinanza dell'Anas. Proprio nel momento in cui riaprono gli alberghi della zona che hanno già tantissime prenotazioni fino a Pasqua".

Intanto questa mattina si riunisce in Prefettura il tavolo sull'accessibilità con i sindaci e le associazioni insieme al Presidente di Eav per definire il potenziamento delle corse della Circumvesuviana nel periodo primavera-estate.