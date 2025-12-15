Napoli, ora testa alla Supercoppa: domani la partenza per l'Arabia Saudita Giovedì alle 20 gli azzurri sfideranno il Milan nella semifinale

Manca davvero poco all'attesissima Supercoppa Italiana, che vedrà le semifinali Napoli-Milan e Bologna-Inter svolgersi rispettivamente giovedì 18 dicembre e venerdì 19 dicembre, entrambe con calcio d'inizio fissato alle 20:00 (ora italiana). La finale è invece in programma per lunedì 22 dicembre.

La squadra azzurra partirà per l'Arabia Saudita nella giornata di domani, mentre mercoledì saranno organizzate le conferenze stampa ufficiali di presentazione. Alle 14:00 (ora italiana) l'allenatore Conte, accompagnato da un calciatore, interverrà presso l'Al-Awwal Park Stadium. Sempre mercoledì, alle 10:30 (ora italiana), è previsto un allenamento presso l'Al Riyadh Club, con i primi 15 minuti aperti ai media.

