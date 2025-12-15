Ferito a morte in agguato a Napoli, domani fiaccolata in città Colpito lo scorso settembre, è morto a novembre in ospedale

Partirà da Piazza Montecalvario e arriverà fino alla Prefettura di Napoli la fiaccolata in ricordo del 23enne Umberto Catanzaro, gravemente ferito a colpi d'arma da fuoco in un agguato scattato nei quartieri Spagnoli di Napoli, lo scorso settembre, e morto il 17 novembre nell'ospedale Vecchio Pellegrini. L'iniziativa organizzata dalla famiglia di Umberto, assistita dagli avvocati Concetta Vernazzaro e Sergio Pisani, prenderà il via alle 18.

"Il 15 settembre 2025, - ricorda un comunicato - Umberto si trovava in auto ai Quartieri Spagnoli quando è stato vittima di un inspiegabile agguato da parte di diversi soggetti armati, tra i quali risulterebbero esserci anche dei minorenni. Un tragico e incredibile scambio di persona che è costato la vita a un ragazzo d'oro di soli 23 anni. Umberto stava per diventare padre di una bambina, che si chiamerà Azzurra come lui desiderava, ma dopo oltre due mesi di agonia presso l'Ospedale dei Pellegrini, si è spento il 17 novembre 2025".

"Umberto era un giovane solare, un grande sportivo che amava il calcio - ricorda la nota - oltre al dolore della madre Rosa Maria, a cui è rimasto legato fino all'ultimo respiro, resta lo strazio dell'uomo che lo ha cresciuto: il convivente della madre, che per Umberto è stato un vero padre avendolo accudito con amore sin dall'età di tre anni. Una famiglia distrutta che oggi chiede solo verità e giustizia".