Tragedia a Piazza Plebiscito: uomo muore dopo un volo da un ballatoio La scena sotto gli occhi dei turisti

Tragedia questa mattina nel centro di Napoli. Un uomo, probabilmente giovane secondo le prime informazioni, è morto dopo essersi lanciato da un ballatoio tra piazza Plebiscito e via Acton. L’impatto è avvenuto sul marciapiede che costeggia l’ascensore di collegamento tra la strada e la zona sovrastante.

Numerosi turisti hanno assistito alla scena. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e la Polizia Municipale, che ha avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.