Amorim: "Sarei felice se Mainoo mi chiedesse di partire in prestito" L'allenatore del Manchester United "provoca" il giovane centrocampista, che trova poco spazio

L'allenatore del Manchester United, Ruben Amorim, ha espresso il suo pensiero sul giovane centrocampista inglese classe 2005, Kobbie, giocatore che ha attirato l'attenzione del Napoli. Pur mantenendo un velo di riservatezza, Amorim ha dichiarato che sarebbe felice se il ragazzo si aprisse con lui riguardo la questione, sottolineando l'importanza di un dialogo diretto. Le sue parole, pronunciate alla vigilia del match contro il Bournemouth (in programma alle 21), si riferiscono alla possibilità che Kobbie chieda un trasferimento in prestito a gennaio per ottenere maggiore minutaggio e continuità altrove.

Anche quest'anno, come nella scorsa stagione, il giovane ha avuto limitate occasioni per mettersi in luce. Proprio per questo il Napoli continua a monitorare la sua situazione, come già fatto in estate. Tuttavia, un elemento cruciale sarà comprendere i tempi dell'operazione, considerando che il club partenopeo ha un'urgenza immediata di rinforzare il centrocampo.

