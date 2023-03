Dramma droga. Vuole i soldi, spacca i vetri e urla: terrore a Posillipo Madre e fratello vittime dell'ennesima azione violenta: i carabinieri arrestano un 34enne

Siamo a Napoli e la quiete del quartiere Posillipo viene interrotta da un rumore che sa di violenza. Finestre frantumate e urla, vuole del denaro e lo pretende: la droga glielo impone. Le vittime sono esauste e la risposta è un no.

L’uomo è sulla quarantina, è in strada e ormai è fuori controllo. Solo la madre e il fratello del 34enne, le vittime di questa storia, possono capire il dramma che stanno vivendo ma i carabinieri a due passi da lì hanno già vissuto esperienze simili.

I militari della locale stazione insieme a quelli del nucleo radiomobile di Napoli, allertati dal 112 trovano l’uomo sotto l’abitazione dei suoi genitori. Ha appena rotto i vetri delle finestre e ha tentato di sfondare la porta di ingresso quando arrivano i Carabinieri che con non poche difficoltà lo bloccano. L’arrestato è in attesa di giudizio e dovrà rispondere di tentata estorsione e maltrattamenti in famiglia.