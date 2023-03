Terremoto, la terra torna a tremare in Campania: ecco cosa è successo Una scossa di magnitudo 2.2 è stata registrata nei Campi Flegrei alle ore 4.02

Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato nei Campi Flegrei alle ore 4.02. L'epicentro è stato localizzato dall'Osservatorio Vesuviano, sede napoletana dell'Ingv, nei pressi dello svincolo della Tangenziale di via Campana alla profondità di 3.1 km. Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, fa sapere che "sono in corso le verifiche sul territorio da parte della Polizia municipale e dei volontari della Protezione civile". Al momento non si registrano danni a persone o cose.