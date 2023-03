Ricercato per omicidio stradale e spaccio: trovato grazie ai social Lo hanno individuato grazie alle operazioni bancarie e sui social

Era ricercato da 7 mesi per omicidio stradale e spaccio di stupefacenti: il 32enne Francesco Avolio è stato scovato dai carabinieri del nucleo investigativo di Napoli anche grazie ai social network e ai movimenti bancari. Ora dovrà scontrare una pena a 8 anni e 9 mesi di reclusione, come disposto dall'ordine di carcerazione emesso dalla procura di Santa Maria Capua Vetere (Caserta). Avolio, nel gennaio 2019, provocò un incidente stradale a Castel Volturno. Per sfuggire a un controllo dei carabinieri, si andò a schiantare con la sua automobile contro la caserma della Forestale. Nell'incidente morì la sua compagna. I militari lo hanno individuato ieri, a Napoli, nel quartiere Secondigliano, mentre era in auto con la sua nuova compagna. Quando si è visto accerchiato da diverse pattuglie non ha opposto resistenza. Avolio è stato quindi portato nel carcere di Poggioreale.