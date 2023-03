Minaccia di morte un medico pretendendo di essere ricoverato: arrestato Ancora un grave episodio all'ospedale del Mare ai danni di operatori sanitari

Gli agenti dell’ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della centrale Operativa, sono intervenuti presso il pronto soccorso dell’ospedale del Mare per una segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti sul posto, sono stati avvicinati dal medico di turno il quale ha raccontato che, poco prima, un uomo, pretendendo di essere ricoverato, aveva dato in escandescenze minacciandolo di morte e danneggiando un computer di sala, rendendolo inutilizzabile.

Gli operatori hanno identificato l’uomo per un 34enne napoletano con precedenti di polizia e l’hanno arrestato per danneggiamento aggravato nonché denunciato per minacce gravi e interruzione di pubblico servizio.